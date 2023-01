Samsung Galaxy S22 Ultra: ora ad un OTTIMO PREZZO su Amazon è da PRENDERE SUBITO (-322€, anche in 12 rate)

Il Samsung Galaxy S22 Ultra continua ad essere un riferimento assoluto del mercato smartphone, garantendo una combinazione unica di prestazioni e funzionalità. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in queste ore è possibile acquistare il top di gamma di casa Samsung al prezzo scontato di 957 euro invece di 1.279 euro con un taglio del 25% rispetto al listino.

Si tratta di uno sconto reale e vantaggioso, dedicato alla variante 8/128 GB dello smartphone. Da notare, inoltre, che è possibile acquistare a prezzo scontato anche la versione 12/256 GB del Samsung Galaxy S22 Ultra, ora proposta da Amazon a 1.139 euro invece di 1.379 euro. In entrambi i casi c’è la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, senza interessi e costi aggiuntivi.

L’offerta è disponibile per un periodo di tempo limitato. Per acquistare al miglior prezzo il Samsung Galaxy S22 Ultra è possibile fare riferimento al link qu di sotto:

Samsung Galaxy S22 Ultra: il top di gamma è sempre più conveniente con la nuova offerta di Amazon

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è lo smartphone Android di riferimento del mercato e può contare su di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione QHD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche un’ottima batteria da 5.000 mAh ed un comparto tecnico di primissimo piano tra cui spicca il sensore da 108 Megapixel in grado di catturare ottimi scatti notturni e di garantire prestazioni eccellenti nella registrazione video.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra al prezzo scontato di 957 euro invece di 1.279 euro nella variante da 8/128 GB. La promozione in corso garantisce un risparmio di oltre 300 euro. C’è poi la variante 12/256 GB che viene proposta al prezzo scontato di 1.139 euro. Per entrambe le varianti è possibile puntare sull’acquisto in 12 rate mensili. L’offerta, a tempo limitato, è disponibile dal link qui di sotto:

