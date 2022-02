Samsung Galaxy S22 Ultra: mai visto un device così resistente

Vi consigliamo di guardare il nuovo test sulla resistenza del Samsung Galaxy S22 Ultra prima di procedere con l'acquisto del nuovo telefono; ecco perché.

Samsung Galaxy S22 Ultra: un drop test particolare

Una settimana fa, abbiamo pubblicato un rapporto in cui il Samsung Galaxy S22 Ultra lanciato di recente è stato sottoposto a un test di durata. E il risultato è stato eccezionale, poiché il device ha superato le sfide a pieni voti.

Il Galaxy S22 Ultra è lo smartphone più resistente che l'azienda abbia prodotto. Viene fornito con uno chassis incredibile, che Samsung chiama Armor Aluminium (utilizzato per la prima volta sui pieghevoli Samsung 2021). La parte anteriore e posteriore del telefono sono protette da Gorilla Glass Victus+. Nel complesso, il flagship viene fornito con i migliori materiali che possono essere utilizzati per costruire uno smartphone.

Tuttavia, in un recente test di caduta condotto da YouTuber PBKreviews, sembra che, nonostante la migliore copertura protettiva che circonda il telefono, il Galaxy S22 Ultra non riesca a sopravvivere al suo primo colpo.

La prima goccia stessa ha creato una piccola crepa sul bordo e ha mandato in frantumi l'obiettivo della fotocamera. Nel video condiviso dal canale YouTube PBKreviews, si vede una piccola crepa sul bordo dopo il primo volo, che è stato fatto da un'altezza discreta. Inoltre, anche l'obiettivo della fotocamera “Super Clear” è stato danneggiato.

A parte qualche piccolo graffio, il pannello posteriore in vetro non ha subito molti danni. La caduta del telefono dalla stessa altezza verso il basso ha causato danni al punto in cui si trova la S-Pen. Lo stilo si è staccato quando il telefono ha colpito il cemento. Ci sono stati dei graffi sul telaio, ma questo è tutto.

La caduta dello smartphone di lato ha causato il maggior danno. Lo schermo curvo ha ricevuto diverse crepe e si è rotto. Da notare che il device ha continuato a essere operativo.

Il risultato di questo “drop test” del Galaxy S22 Ultra mostra che ci sono volute parecchie battute prima di arrendersi definitivamente. Tuttavia, ti consigliamo di procurarvi una cover protettiva e una protezione in vetro temperato se state pensando di acquistando il telefono.

