Samsung Galaxy S22 Ultra: in OFFERTA FLASH su Amazon (-415€)

Il Samsung Galaxy S22 Ultra continua ad essere un importante punto di riferimento per il mercato smartphone e con la nuova offerta Amazon, destinata a durare per pochissimo tempo, è possibile acquistare lo smartphone al prezzo scontato di 864 euro invece di 1.279 euro con la possibilità anche di optare per l’acquisto in 12 rate senza interessi.

Lo sconto è di ben 415 euro e rende S22 Ultra la scelta giusta per chi è alla ricerca di uno smartphone ad alte prestazioni. L’offerta riguarda il modello 8/128 GB dello smartphone, disponibile in pronta consegna e venduto direttamente da Amazon. Per accedere all’offerta c’è il link qui di sotto.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ora ad un super prezzo con la nuova offerta di Amazon

La scheda tecnica del Samsung Galaxy S22 Ultra non ha certo bisogno di presentazioni. Lo smartphone è dotato di un ampio display AMOLED da 6,8 pollici con risoluzione QHD+. A gestire il funzionamento del dispositivo c’è il SoC Exynos 2200 che viene supportato da 5.000 mAh.

Da notare anche una quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 Megapixel. Lo smartphone può contare anche sulla S-Pen e su un sensore di impronte sotto al display. Il sistema operativo è Android 13 personalizzato con l’ultima versione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra al prezzo scontato di 864 euro invece di 1.279 euro. C’è anche la possibilità di acquisto in 12 rate mensili, per gli account Amazon abilitati a questo tipo di pagamenti.

L’offerta è destinata a durare per pochissimo tempo. Per sfruttare la promozione c’è il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.