Samsung Galaxy S22 Ultra: il TOP da acquistare OGGI, in super sconto

Se state cercando un nuovo smartphone premium Android, oggi vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S22 Ultra 5G del 2022, un prodotto eccellente che ancora oggi è un Best Buy assoluto. Lo pagate pochissimo (solo 918,25€) grazie agli sconti folli di Amazon. Questo prodotto è semplicemente unico nel suo genere; è infatti il solo a presentare una S Pen capacitiva incastonata nella scocca, ha un comparto fotografico da fuoriclasse e realizza clip video in 8K.

Inoltre, le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo dell’articolo. A questo costo infatti, non potete lasciarvelo sfuggire. Vi invitiamo ad acquistarlo ora per non perdere la promozione dedicata. È un gadget usato ma in condizioni eccellenti, pari al nuovo e oltre godrà della garanzia di Amazon Renewed di un anno che vi farà dormire sonni tranquilli. Altresì avrete accesso alla possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Questo farà in modo che non dobbiate preoccuparvi troppo del suo costo, anche perché non impatterà sul vostro conto corrente.

Vi invitiamo a comprarlo perché è u’ammiraglia Android unica e performante, ma fate presto prima che terminino le scorte disponibili sul sito. Potrebbe andare a ruba. Lo trovate nella colorazione Burgugny e con 8 nGB di RAM e 128 GB di memoria interna non espandibili.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: un peccato non averlo

Questo smartphone ha un bellissimo pannello Dynamic AMOLED QHD+ LTPO di seconda generazione da 6,8 pollici: i contenuti li vedrete brillanti e nitidi come non mai. Il processore è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD, perfetto per gli usi più intensi e per il gaming e infine, c’è una batteria che assicura un giorno di uso intenso.

A 918,25€ con tutte le garanzie di Amazon è da comprare al volo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.