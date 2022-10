Samsung Galaxy S22 Ultra: il cameraphone scende sotto i 1000€

Se state cercando un nuovo smartphone di punta e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione che fa al caso vostro. Si chiama Galaxy S22 Ultra 5G di Samsung ed è un’ammiraglia unica nel suo genere. Lui è un prodotto eccezionale anche perché è l’unico al mondo a disporre di un pennino capacitivo integrato dentro la scocca. Questa feature è ereditata dai meravigliosi Galaxy Note dell’azienda ed è una vera e propria manna dal cielo per tutti coloro che sono soliti prendere appunti dal cellulare.

Oggi il prezzo di questo telefono scende sotto i mille euro; nello specifico, questo flagship si può portare a casa a 959,90€ con spese di spedizione incluse nel costo del device. È disponibile nella colorazione Burgugny, quella più iconica e più particolare, a nostro avviso. La S Pen integrata è in tinta. Volendo, sappiate che lo S22 Ultra 5G si può acquistare anche in Green, Black e White. Sono tutte colorazioni satinate, così belle che quasi ci dispiace dover inserire una cover per la protezione del device, ma ammettiamo che è molto scivoloso.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: perché acquistarlo?

Non staremo qui a fare un vero e proprio elenco di caratteristiche per cui vale la pena comprarlo. Conosciamo tutti la bontà di questo device e sappiamo che è un’ammiraglia senza compromessi, con un processore incredibile sotto la scocca coadiuvato da una scheda video di AMD, ma ancora. Troviamo uno schermo AMOLED da 6,8 pollici (grande, molto grande), con bordi leggermente curvi, selfiecam incastonata in un foro di piccole dimensioni e avente una risoluzione incredibile con refresh rate adattivo. Le fotocamere sono spaziali: lui è il miglior cameraphone del mercato e ci sono tante lenti con cui sbizzarrirsi.

Vi invitiamo a prenderlo in considerazione se volete un top di gamma Android unico nel suo genere: solo 959,90€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.