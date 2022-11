Samsung Galaxy S22 Ultra è in SUPER OFFERTA: a questo prezzo è IMPERDIBILE

È il momento di acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra. Grazie alla nuova offerta Amazon disponibile in questo momento sullo store, infatti, il top di gamma di casa Samsung è disponibile al prezzo scontato di 899 euro invece che 1.279 euro.

L’offerta riguarda il modello da 8/128 GB che è venduto direttamente da Amazon. Da notare, inoltre, che, per gli account abilitati, è possibile anche optare per il pagamento in 12 rate mensili Amazon acquistando lo smartphone a 75 euro al mese per 12 mesi, senza interessi e senza necessità di finanziamento.

Samsung Galaxy S22 Ultra: il top di gamma per eccellenza è in offerta su Amazon

Il Samsung Galaxy S22 Ultra è un concentrato di tecnologia, in grado di offrire performance elevatissime sotto tutti i punti di vista. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,8 pollici di diagonale con risoluzione QHD e refresh rate massimo di 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Exynos 2200 supportato da una batteria da 5.000 mAh.

Il comparto fotografico del Samsung Galaxy S22 Ultra include una fotocamera principale da 108 Megapixel ed un sensore ultra-grandangolare da 12 Megapixel. Ci sono poi due sensori teleobiettivo, di cui uno periscopico con zoom ottico 10X, da 10 Megapixel. La camera anteriore è da 40 Megapixel. C’è anche un sensore di impronte digitali sotto al display.

Grazie alla nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 Ultra ad un prezzo scontato di 899 euro invece che 1.279 euro. Si tratta di uno sconto reale del 30% che consente di portarsi a casa il top di gamma di Samsung ad uno dei prezzi più bassi di sempre e con il vantaggio di poter contare sulla garanzia Amazon e sull’acquisto in 12 rate senza interessi. Da notare che in confezione c’è sia la S-Pen che il caricatore da 25 W.

