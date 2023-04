Samsung Galaxy S22 Ultra a poco più di 900€: è ancora un BUON AFFARE?

Oggi vogliamo parlarvi del meraviglioso top di gamma del 2022 di casa Samsung; il potentissimo gioiello Galaxy S22 Ultra 5G, nella sua iterazione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, si porta a casa con soli 909,99€, spese di spedizione incluse. Ma ha ancora senso? Ovviamente sì, la risposta non può che essere positiva. Di fatto costa molto, ma neanche troppo per quello che offre. È un terminale davvero eccezionale che siamo sicuri riuscirà a sorprendervi non poco. Fra le altre cose, ricordiamo che è l’unico device al mondo – escluso il modello successivo S23 Ultra – ad avere la S Pen incorporata nella scocca.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ancora oggi un buon affare

Ovviamente, non si può non lodare questo smartphone. Samsung Galaxy S22 Ultra è infatti un’ammiraglia eccezionale, dotata delle migliori caratteristiche, con un comparto fotografico top e uno schermo da fuoriclasse. Il display è infatti uno schermo da 6,8 pollici QHD+ LTPO variabile fino a 120 Hz e supporto all’HDR10+. È uno dei migliori della sua categoria, ma non finisce qui. Il processore è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD, coadiuvato da RAM da 8 GB e da memorie da 128 GB. La S Pen fa tutta la differenza del mondo, soprattutto ai professionisti che ne faranno un utilizzo business. Concludiamo segnalando la batteria dalle alte prestazioni, la ricarica rapida e il comparto fotografico ricco di features software su tante lenti a disposizione.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è uno smartphone che, ancora oggi, sa dire la sua. Non sfigura in nulla ed è supportato e aggiornatissimo e lo sarà ancora per moltissimo tempo. Noi vi consigliamo di approfittarne prima che terminino le scorte disponibili. Considerate che a 909,99€ è veramente imperdibile perciò non fatevi sfuggire quest’offerta. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

