Samsung Galaxy S22 Ultra a meno di 900€: ha ancora senso?

Da diverse settimane, Samsung ha svelato i nuovi top di gamma facenti parte della serie Galaxy S23. All’interno del listino troviamo tre modelli, uno più interessante dell’altro. Tuttavia, sono in molti a chiedersi se valga ancora la pena acquistare l’ammiraglia dello scorso anno, il Galaxy S22 Ultra. Di fatto, questo gioiello lo trovate a soli 899,00€, spese di spedizione incluse. La domanda è lecita, ma considerate che è un device premium in tutto e per tutto. Parliamo infatti di un prodotto con caratteristiche all’ultimo grido, performance strepitose e con un design pazzesco. Inoltre, la S Pen è la vera killer feature.

Inutile dirvi che è anche un cameraphone di alto profilo, con ottiche risolute che consentono anche la registrazione dei video in 8K e permettono di effettuare scatti con uno zoom inavvicinabile per i competitor.

Samsung Galaxy S22 Ultra: acquistatelo adesso

Il Samsung Galaxy S22 Ultra poi, è un’ammiraglia unica nel suo genere proprio per via della S Pen che funziona come un digitalizzatore Wacom. È comodissima per prendere appunti, per segnare note al volo, per disegnare, postprodurre foto e molto altro ancora.

Fra le altre cose, dobbiamo ricordare che, acquistandolo da Amazon avrete diritto alla consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio. Il portale di e-commerce americano vi darà anche la possibilità di usufruire del reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma anche di dilazionare il pagamento in comode rate con il servizio di Cofidis o con la piattaforma operativa proprietaria.

In ultima istanza, avrete accesso a ben due anni di assistenza tecnica dedicata. La garanzia è impeccabile, visto che il prodotto viene spedito dal magazzino di Amazon. Il supporto tecnico logistico sarà pronto ad aiutarvi tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Approfittatene adesso: a 899,00€ è davvero interessante.

