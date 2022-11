Samsung Galaxy S22 Ultra 5G TUO con soli 999€: poche scorte, correte a prenderlo

Se state cercando un nuovo smartphone top di gamma e non sapete cosa comprare, abbiamo la soluzione adatta a voi. Stiamo parlando dell’ottimo Galaxy S22 Ultra 5G di Samsung, un’ammiraglia unica nel suo genere, dotata di S Pen, processore di punta Exynos 2200 con scheda grafica di AMD, display super risoluto LTPO da 6,8 pollici, scocca in alluminio satinato (disponibile in tante colorazioni) e molto altro ancora. Oggi può essere vostro con soli 999,90€ al posto di 1379,00€ per avere la configurazione da 12+256 GB.

Lo sconto è davvero importante; parliamo di ben 379,10€ in meno sul prezzo di listino. Questo gioiello dispone poi di features all’avanguardia che lo rendono un vero e proprio diamante del mercato della telefonia. Certo, è generoso e pesa un po’, ma il tutto è giustificato dall’ottima bontà del prodotto stesso.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: l’ammiraglia più incredibile

Non ci sono smartphone come l’S22 Ultra di Samsung; grazie alla S Pen è unico nel settore. Questa funzione è ereditata direttamente dai vecchi Galaxy Note, dei veri e propri businessphone che avevano un grande successo nel settore. In confezione poi, riceverete in omaggio un caricatore da muro da 25W (omaggio di Amazon).

Questo è uno smartphone incredibile anche per giocare visto che presenta un processore potentissimo con scheda grafica dedicata, ben 12 GB di memoria RAM, tanto spazio a disposizione e non solo. Il display è uno dei migliori della sua categoria, con refresh rate adattivo, luminosità top e nitidezza assoluta.

Con Amazon godrete di due anni di garanzia con supporto tecnico attivo dedicato tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Approfittate di questa fantastica promozione per portarvi a casa un device incredibile a meno di 1000€. Precisamente, 999,90€ con spese di spedizione gratuite. Sappiate che le promozione del Black Friday dureranno ancora poche ore, perciò non perdete tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.