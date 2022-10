Samsung Galaxy S22 Ultra 5G scende sotto i 1000€: è da comprare AL VOLO

In questi giorni abbiamo trovato un’offerta molto intrigante relativa al flagship di casa Samsung. Stiamo parlando del Galaxy S22 Ultra 5G, l’erede spirituale del Galaxy Note 20 che offre un processore premium, la S Pen al seguito e un display meraviglioso. Non di meno, anche il comparto fotografico è eccellente con sensori di punta e camera principale da 108 Megapixel. Oggi, su Amazon lo abbiamo trovato a soli 999,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo del prodotto.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: perché comprarlo?

Sono tanti i motivi per cui conviene comprare un prodotto del genere, ma oggi vogliamo focalizzare la vostra attenzione su alcuni punti. In particolar modo, lo schermo. Si tratta di una splendida unità da 6,8 pollici Dynamic AMOLED 2X con refresh rate variabile fino a 120 Hz. Fra le altre cose, questo pannello è super luminoso, super risoluto e nitidissimo e vanta tante tecnologie che proteggono gli occhi degli utilizzatori.

Sotto la scocca batte un cuore Exynos 2200 da noi in Europa, mentre nel resto del mondo utilizzano lo Snapdragon 8 Gen 1 di Qualcomm. Si tratta di un chip incredibilmente veloce che, grazie agli aggiornamenti ricevuti, ora è semplicemente perfetto sia per il gaming che per un utilizzo professionale. Il tutto viene coadiuvato da memorie da 128 non espandibili e da banchi RAM da 8 GB. C’è il supporto alle reti di quinta generazione.

Il vero fulcro di questo gioiello però è la S Pen, il pennino capacitivo next-gen che funge da digitalizzatore. Inutile dirvi che questa è la killer feature del suddetto gadget. A soli 999,00€ è un telefono pazzesco, il top di gamma assoluto che non ha rivali (per via della S Pen). Non di meno, si porta a casa con tanti vantaggi esclusivi e c’è l’ottima garanzia di Amazon che vi farà dormire sonni tranquilli.

