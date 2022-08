Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il telefono più versatile in SUPER sconto

Nella nostra selezione di offerte oggi non può mancare il flagship più versatile dell’intero panorama mobile. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, un dispositivo eccellente che riesce a garantire prestazioni utili, sia sul fronte gaming che sul fronte lavorativo, ma anche su quello fotografico. Lui è il cameraphone per eccellenza, quello che permette di realizzare video in 8K, scatti creativi anche in condizione di scarsa luminosità ma non solo. La sua caratteristica principale è quella di avere la S Pen incorporata nella scocca del dispositivo. Una comodità che gli amanti della serie Galaxy Note conoscono bene.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, perfetto per tutti

Partiamo subito da disamina parlandovi dello schermo, un pannello stupendo da 6,8“ con risoluzione strepitosa e una frequenza di aggiornamento adattiva che vi farà amare tutti i contenuti visti sul display. Ha i bordi curvi e questo è un bellissimo pregio per quanto riguarda l’aspetto visivo del telefono anche se dobbiamo ammettere che rende difficoltosa l’usabilità ad una mano. Vi consigliamo sempre l’utilizzo di una cover protettiva per preservare l’integrità del device stesso, magari in silicone così da creare attrito con le mani e rendere quasi impossibile l’eventuale caduta del telefono stesso.

Sotto la scocca troviamo un processore potentissimo che è in grado di garantire performance da fuoriclasse. Il telefono non è un gaming phone nel senso stretto del termine eppure è un prodotto eccellente con cui divertirsi ai videogiochi presenti sul Play Store.

La S Pen è la vera killer feature. Chi ha usato un Galaxy Note in passato lo sa bene: il pennino è qualcosa di magico e adesso è di nuovo integrato nella scocca del prodotto stesso. Nell’S21 Ultra dello scorso anno per esempio, la si doveva acquistare a parte.

Come detto, il comparto fotografico è eccellente con un sensore principale da 108 megapixel che è in grado di produrre immagini meravigliose. Non staremmo qui a elogiare le caratteristiche della singola lente perché tutto il modulo stesso, tra l’altro molto bello esteticamente visto che le ottiche sono a filo con la scocca del pannello posteriore, è di punta.

