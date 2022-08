Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il SUPER SCONTO è arrivato (-190 euro)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G non ha bisogno di presentazioni: stiamo parlando di un completissimo top di gamma che si distingue per un software ricco di funzionalità e per una costruzione di altissimo livello. Nel panorama degli smartphone Android rappresenta una vera eccellenza e, per tale motivo, ogni possibilità di sconto diventa un’occasione da cogliere al volo.

Approfittane adesso, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto improvviso del 15%, quest’incredibile smartphone Samsung potrà essere tuo ad un prezzo di appena 1089 euro ed un risparmio pari a ben 190 euro.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in offerta su Amazon ad un prezzo irripetibile

L’S22 Ultra 5G di Samsung vanta la presenza di un luminosissimo display AMOLED con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Il potente chip da 4 nm è assistito da 128 GB di storage e ben 8 GB di memoria RAM: performance eccezionali in ogni contesto. Va certamente sottolineata la presenza della S Pen, in grado di esaltare al massimo il potere produttivo dello smartphone.

Le fotografie sono un altro punto di forza di questo telefono: sul retro abbiamo ben 5 sensori, con lente principale da 108 MP in grado di catturare scatti mozzafiato anche di notte. Velocità stellari durante la navigazione su internet, grazie alla connettività 5G. Infine, con una batteria da 5000 mAh, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà in grado di accompagnarti senza problemi per tutto l’arco della giornata.

Opportunità del genere capitano raramente, per questo i modelli disponibili finiranno da un momento all’altro: metti nel carrello il tuo nuovo smartphone Samsung Galaxy S22 Ultra 5G e, oltre ad un notevole risparmio di spesa, lo riceverai in pochi giorni e con consegna gratuita.

