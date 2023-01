Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il prezzo CROLLA su Amazon (-26%)

Il meraviglioso flagship Samsung Galaxy S22 Ultra 5G si trova oggi in super sconto su Amazon all’incredibile prezzo di soli 949,00€ con spese di spedizione incluse. Capite bene che è un costo bassissimo per un’ammiraglia Android che non ha rivali sul mercato: non c’è nessun altro device con pennino incorporato dentro la scocca. Di fatto, oltre ad essere un cameraphone di rilievo, il terminale è un potentissimo business-phone dedicato ai professionisti dell’immagine, agli architetti, a chi prende molti appunti per diletto o per lavoro. Insomma, è davvero un Best Buy a questo prezzo, pertanto vi invitiamo ad affrettarvi ad effettuare l’acquisto se siete interessati. Il costo potrebbe aumentare da un momento all’altro o potrebbero terminare le scorte disponibili.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il migliore, ad un prezzo WOW

Acquistandolo da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; come detto sopra, le spese di spedizione sono gratuite e comprese nel prezzo del dispositivo. La consegna è immediata: in pochissimi giorni sarà a casa vostra senza che voi tiriate fuori un singolo centesimo in più.

Avrete la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito e in più, godrete di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono.

Samsung Galaxy S22 Ultra si presenta come un device dallo schermo meraviglioso: un’unità da 6,8 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate variabile fino a 120 Hz, risoluzione incredibile, luminosità assurda e non solo. Ha la S Pen dentro la scocca, delle fotocamere di punta che girano video in 8K e realizzano scatti pazzeschi (ci sono tante lenti premium a bordo), e in più c’è ius potente processore Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD. Lo trovate in sconto a 949,00€ al posto di 1279,00€.

