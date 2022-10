Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il prezzo CROLLA, ora o mai più (-219€)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, nell’affollatissimo mondo degli smartphone Android, è senza dubbio fra i dispositivi che meritano maggiore attenzione. Un efficiente top di gamma che sa farsi apprezzare per le numerose funzionalità offerte dal sistema operativo e per l’ineccepibile qualità costruttiva. Altissimi livelli sotto ogni punto di vista anche grazie alla presenza della S Pen, un valore aggiunto per i professionisti.

grazie ad un inaspettato sconto del 17%, quest'imperdibile smartphone Samsung potrà essere tuo con poco più di 1059 euro

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G in offerta su Amazon ad un prezzo mai visto

L’S22 Ultra 5G di Samsung vanta la presenza di un luminosissimo display AMOLED con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Il potente chip da 4 nm è assistito da 128 GB di storage e ben 8 GB di memoria RAM: performance eccezionali in ogni contesto. Va certamente sottolineata la presenza della S Pen, in grado di esaltare al massimo il potere produttivo dello smartphone. Le fotografie sono un altro punto di forza di questo telefono: sul retro abbiamo ben 5 sensori, con lente principale da 108 MP in grado di catturare scatti mozzafiato anche di notte. Velocità stellari durante la navigazione su internet, grazie alla connettività 5G. Infine, con una batteria da 5000 mAh, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà in grado di accompagnarti senza problemi per tutto l’arco della giornata.

I modelli disponibili stanno già finendo

