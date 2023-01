Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: il miglior flagship vostro con un prezzo SUPER

State cercando un nuovo smartphone premium Android e non sapete cosa comprare? Abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Abbiamo scoperto infatti, che il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, l’ammiraglia del momento, si trova su Amazon al prezzo speciale di 921,00€ con spese di spedizione incluse nel costo del dispositivo. Questo è un costo semplicemente eccezionale per un gadget che è una perla rara nel suo genere visto che è l’unico che dispone di una S Pen inclusa nel telaio del prodotto, proprio come i vecchi Galaxy Note.

La versione in sconto è quella in colorazione Phantom Black, con 8 GB di memoria RAM e ben 128 GB di storage interno. Costa veramente poco per quello che offre, ma sappiate che in confezione non sarà presente il caricatore da muro; dovrete comprarne uno extra ma per fortuna i modelli in circolazione non costano troppo.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: perfetto per chi prende molti appunti

Partiamo dal suo design: il Galaxy S22 Ultra 5G è un’ammiraglia dal design futuristico, con un pannello Dynamic AMOLED da 6,8 pollici con bordi curvi che nascondono le cornici, foro per la selfiecam di piccole dimensioni e sblocco con il dito incorporato nell’unità. La costruzione è eccellente, impeccabile, con una scocca realizzata in materiali premium in varie colorazioni. Quella che vi proponiamo è la Phantom Black, classica ed elegante. Le fotocamere sono quasi a filo con la scocca e ce ne sono diverse che soddisfano le esigenze di tutti i creativi. La S Pen è integrata nella scocca e questa è una delle tante “killer feature” del device.

Come accennato, questo smartphone è un gioiello dal punto di vista delle fotocamere di bordo; le lenti sono tutte performanti, belle, risolute e con un software all’avanguardia che permette di girare video in 8K. A 921,00€ è da comprare al volo.

