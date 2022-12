Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: ecco il migliore SCONTO di Natale (-400€)

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è senza dubbio lo smartphone Android più desiderato del momento. Un eccezionale top di gamma che sa farsi apprezzare per le numerose funzionalità offerte dal sistema operativo e per l’impeccabile qualità costruttiva. Altissimi livelli sotto ogni punto di vista anche grazie alla presenza della S Pen, un significativo valore aggiunto per i professionisti.

grazie ad uno sconto clamoroso del 31%, quest'imperdibile smartphone Samsung potrà essere tuo con appena 879 euro invece di 1279 euro.

Sconto mastodontico per Samsung Galaxy S22 Ultra 5G

L’S22 Ultra 5G di Samsung vanta la presenza di un luminosissimo display AMOLED con diagonale di 6,8 pollici, risoluzione pari a 3088 x 1440 pixel e frequenza di aggiornamento massima di 120 Hz. Il potente chip da 4 nm è assistito da 128 GB di storage e ben 8 GB di memoria RAM: performance eccezionali in ogni contesto. Va certamente sottolineata la presenza della S Pen, in grado di esaltare al massimo il potere produttivo dello smartphone. Le fotografie sono un altro punto di forza di questo telefono: sul retro abbiamo ben 5 sensori, con lente principale da 108 MP in grado di catturare scatti mozzafiato anche di notte. Velocità stellari durante la navigazione su internet, grazie alla connettività 5G. Infine, con una batteria da 5000 mAh, Samsung Galaxy S22 Ultra sarà in grado di accompagnarti senza problemi per tutto l’arco della giornata.

si tratta del migliore affare che tu possa mettere in pratica oggi.

