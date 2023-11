Samsung Galaxy S22 Ultra 5G: a meno di 900€ è il RE del mercato

Il Samsung Galaxy S22 Ultra 5G è lo smartphone di punta più esclusivo che ci sia; sebbene sia stato “superato” dal modello successore (il Galaxy S23 Ultra 5G), questo è ancora un ottimo prodotto adatto a moltissime persone. Di fatto, con un prezzo irrisorio di soli 899,99€ su Amazon, IVA inclusa e con spese di spedizione comprese nel costo, non potete certo ignorarlo. Dovete farlo vostro adesso, prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata. Il modello che vi proponiamo è quello in colorazione “Burgugny” con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il SoC invece, è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD (perfetto per il gaming da mobile) nel nostro territorio (perché vi ricordiamo che in alcuni paesi è arrivato con lo Snapdragon 8 Gen 1). Cosa aspettate? È un top di gamma pazzesco.

Samsung Galaxy S22 Ultra 5G su Amazon: il top del momento

Il Galaxy S22 Ultra 5G infatti, è grande e generoso, con uno schermo LTPO da 6,8″ AMOLED, con risoluzione FullHD+ e refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Non manca l’HDR10+ e una luminosità massima di 1750 nit. Questo è perfetto anche per vedere film e serie TV in streaming, oltre che per giocare. A proposito, con il chip interno (l’Exynos 2200 di Samsung) avrete tutta la potenza necessaria per affrontare i titoli più impegnativi senza lag o rallentamenti. Con il modem 5G potrete fare partite online senza latenza, con una qualità esagerata. Il comparto fotografico del device poi, è assurdo: c’è una main camera da 108 Megapixel che gira video in 8K, altre lenti premium con zoom 10X e molto altro ancora.

Viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e immediata presso il vostro domicilio (o un luogo da voi designato), si può dilazionare l’importo complessivo dello smartphone in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito e c’è il reso gratis entro il 31 gennaio 2024. A soli 899,99€ non potete lasciarvelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.