Samsung Galaxy S22 Ultra 128 GB: coupon di 290€ sul sito ufficiale (SCADE OGGI)

Voglia di Samsung Galaxy S22 Ultra, l’ultimo top di gamma della casa sud-coreana e ritenuto da molti come il miglior telefono oggi in circolazione? Il sito ufficiale samsung.com vuole darti una mano, per usare un eufemismo, nell’acquistarlo.

Fino alla mezzanotte di oggi potrai inserire il codice WELCOME23S22 nel carrello per ottenere uno sconto di 290 euro sul prezzo di listino. Un coupon da capogiro che purtroppo durerà ancora per poco. Pensa positivo però: il codice è ancora valido, quindi se non tentenni troppo riuscirai ad approfittarne.

Come funziona il maxi coupon del valore di 290 euro sul Galaxy S22 Ultra

Come applico il coupon di Samsung? Semplice. Prima di tutto collegati a questa pagina del sito ufficiale Samsung, quindi fai uno scroll verso il basso e premi sul pulsante Acquista Ora.

Nella nuova pagina che si apre scegli se aggiungere o meno un accessorio (oggi hai diritto a un ulteriore sconto del 30%) e poi premi sul tasto Avanti; ora copia il codice WELCOME23S22 e incollalo sotto la scritta Codice promozionale; fatto questo, premi su Applica in modo da visualizzare il prezzo finale di vendita pari a 989 euro; è tutto, ora non ti resta che cliccare sul pulsante Procedi all’acquisto e decidere se pagare in un’unica soluzione o in 30 rate da 32,97 euro al mese senza interessi.

Ti ricordiamo che il coupon WELCOME23S22 scade alla mezzanotte di oggi, non farti sfuggire questa grande opportunità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.