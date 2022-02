Samsung Galaxy S22 non supporta questa importante feature di Android

Tra le tante nuove feature disponibili sulla serie Samsung Galaxy S22, purtroppo manca quella che renderebbe più semplice e snello installare gli aggiornamenti software di Android: Seamless Updates. Gli utenti che hanno ricevuto i nuovi device hanno confermato che, anche questa volta, com'era accaduto l'anno scorso con la serie Samsung Galaxy S21, i nuovi smartphone del colosso sudcoreano non supporta questa importante feature di Android.

Lanciata per la prima volta da Google con il rilascio di Android 11, dà la possibilità di installare nuovi aggiornamenti di sistema senza più obbligare l'utente ad attendere che l'update sia installato lasciandolo così senza smartphone.

Sebbene Google abbia inizialmente imposto agli OEM di abbracciare la funzionalità come prerequisito essenziale per ottemperare ai requisiti di GMS (Google Mobile Services), in realtà aveva cambiato idea lasciando libera scelta ai vari produttori di implementarla o meno.

È grave che i nuovi device Samsung pecchino di questa mancanza?

In realtà non è così grave se i nuovi smartphone di Samsung non supportano questa feature, soprattutto se chi li acquisterà è sempre stato abituato ad attendere diversi minuti per l'installazione di un nuovo aggiornamento. Chi proviene da altri brand come Google, però, potrebbe trovare fastidioso non poter utilizzare fin da subito il proprio smartphone dopo aver scaricato un semplice aggiornamento software.