Samsung Galaxy S22: probabile errore di prezzo su eBay

La presentazione della nuova serie Galaxy S23 sembra aver causato un effetto domino sui costi attuali dei modelli precedenti. Sarà forse una caso, ma su eBay il fantastico e ancora attuale Samsung Galaxy S22 è in probabile errore di prezzo. Acquistalo subito a soli 589 euro, invece di 799,90 euro. La versione in offerta è quella da 8GB di RAM e 128GB di memoria interna.

Grazie a questa promozione spettacolare e mai vista prima stai risparmiando esattamente 210 euro. Un’ottima opportunità per acquistare questo incredibile top di gamma dalle prestazioni eccezionali. Degno rivale dell’iPhone 13, hai il vantaggio di acquistare uno smartphone Android con un ecosistema intuitivo. Tra l’altro grazie a eBay puoi anche pagarlo in 3 rate a tasso zero selezionando PayPal come metodo di pagamento.

Samsung Galaxy S22: con eBay risparmi 210€ e hai la consegna gratuita

Spedizione gratis in 2 giorni se oggi acquisti l’eccezionale Samsung Galaxy S22 risparmiando 210 euro dal prezzo di listino. Forte nel design, la sua scocca elegante ospita un comparto fotografico di tutto rispetto. Ogni scatto è un’opera d’arte grazie alla fotocamera principale con grandangolo da 50MP che illumina la notte. In aggiunta trovi una fotocamera ultragrandangolare da 12MP e una con teleobiettivo da 10MP.

Mettilo nel carrello a soli 589 euro, anziché 799,90 euro. Ricordati che con eBay, selezionando PayPal come metodo di pagamento, puoi decidere di pagare in 3 rate a tasso zero tutti gli ordini che superano i 30 euro di importo totale. Non dovrai inviare alcuna garanzia per il finanziamento, ma in pochi semplici clic lo otterrai con PayPal Paga in 3 Rate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.