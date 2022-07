Samsung Galaxy S22: POTENTE e compatto (solo 707€)

Nel panorama dei telefoni Android di fascia alta è difficile stilare una classifica dei migliori prodotti presenti in commercio. Diciamo che sono tutti abbastanza validi e oggi anche la fascia media si è riempita di gadget eccezionali. Noi oggi vogliamo parlarvi del Samsung Galaxy S22 da 128 GB. Si può portare a casa consoli 707,00€ con spedizione gratuita. Anche qui volendo, si può prendere oggi e pagare in comode rate con il servizio di Credit line di Cofidis.

Perché comprare Samsung Galaxy S 22?

Questo flagship è un eccellente smartphone di fascia alta che però vanta dimensioni contenute. Finalmente ci troviamo di fronte ad un prodotto potente ma che si tiene bene in mano, senza risultare scomodo o difficoltoso nell’uso quotidiano.

Ha dei sensori fotografici di altissimo livello e il software si può dire che è eccezionale, con tante chicche che soddisfano le richieste anche dei Content Creator più esigenti. Il pannello, seppur piccolo, è davvero nitido e ben contrastato. È un’unità AMOLED da 6,1“ e dispone anche di una batteria che assicura una giornata di uso continuativo.

Sotto la scocca batte un cuore Samsung Exynos 2200 con modem 5G integrato. Performance, prestazioni e velocità nella connessione; non dimenticate che è realizzato con ottimi materiali e c’è perfino la ricarica wireless.

Inutile dirvi che questo è un flagship richiestissimo e che ha permesso a Samsung di ottenere grandi performance finanziarie. Vi consigliamo di farci un pensierino se siete interessati, anche perché il prezzo potrebbe salire nuovamente o peggio, potrebbero terminare le scorte.

È disponibile in diverse colorazioni: a voi la scelta. A 707,00€ è un top di gamma davvero interessante. La memoria RAM è da 8 GB e lo storage invece è da 128 GB, più che necessari per l’archiviazione dei dati, delle foto, dei video e per l’installazione delle applicazioni .

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.