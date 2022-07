Samsung Galaxy S22: pochi pezzi in FORTE SCONTO su Amazon (-22%)

Il Samsung Galaxy S22 si trova in offerta su Amazon a 685€, con uno sconto del 22% e un risparmio di quasi 200 euro rispetto al prezzo di listino. Una promozione molto interessante e destinata a terminare entro fine giornata. Samsung regala anche un caricatore compatibile con la tecnologia Quick Charge, normalmente non incluso all’interno della confezione di vendita.

Disponibile in tante colorazioni differenti, il nuovo top di gamma compatto di Samsung è uno smartphone adatto a tutti, perfetto per chi chiede tanta potenza ad un prezzo ragionevole. Oltre ad una potente dotazione hardware, il più piccolo della famiglia Galaxy S22 ha un eccellente comparto foto/video, una qualità costruttiva impeccabile e un design moderno ed elegante.

Le dimensioni compatte e il peso contenuto, rendono Galaxy S22 perfetto per chi cerca un top di gamma con prestazioni eccellenti, ma preferisce un dispositivo meno impegnativo da utilizzare con una sola mano. S22 è il più compatto della nuova gamma Samsung, pur offrendo le medesime prestazioni del fratello maggiore S22+.

Il fantastico schermo Dynamic AMOLED da 6.1 pollici è perfetto per guardare contenuti multimediali, con una luminosità massima molto elevata, neri assoluti e colori vividi e saturi.

Oggi è possibile procedere all’acquisto dell’ottimo Samsung Galaxy S22 approfittando della promozione in corso, lo smartphone del colosso coreano è in offerta su Amazon a 685€, con incluso un caricatore rapido Quick Charge, normalmente non presente in confezione. La spedizione del prodotto è gratuita per i clienti Prime è la consegna è garantita entro 1-2 giorni dall’invio dell’ordine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.