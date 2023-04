Samsung Galaxy S22, patch aprile introduce Image Clipper

Mentre trapelano i colori ufficiali di Galaxy Z Fold5 e Z Flip5, svelando in anticipo maggiori dettagli sui nuovi smartphone pieghevoli di casa Samsung, la società sudcoreana avvia oggi la fase di distribuzione dell’aggiornamento di sicurezza di aprile 2023 sulla serie Galaxy S22, non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Oltre alle novità legate alla protezione dei dispositivi, figura anche una feature interessante per l’app Galleria, ergo per la modifica delle immagini.

Image Clipper arriva su Samsung Galaxy S22

La patch protagonista di questo aggiornamento mensile, disponibile per Galaxy S22, Galaxy S22 Plus e Galaxy S22 Ultra, è nota come versione firmware S90xBXXU4CWCG e porta con sé la funzione Image Clipper finora utilizzabile esclusivamente con Samsung Galaxy S23. Attenzione, però, in quanto la medesima feature arriverà a breve anche su Galaxy Note 20/20 Ultra, Galaxy Z Flip 4 e Galaxy Z Fold 4, già confermati come device compatibili.

Ma cos’è Image Clipper? Si tratta di uno strumento della Galleria che sfrutta l’IA per estrarre artificialmente oggetti e persone dalle fotografie, riconoscendo i loro bordi e copiandoli per poi poterli incollare in altre immagini.

Naturalmente, oltre a questa novità la patch di aprile porta le correzioni a vari difetti di sicurezza di Exynos e dozzine di problemi relativi al sistema operativo Android. Per l’esattezza, si parla di 66 falle di sicurezza sistemate dai tecnici Google e Samsung.

Gli utenti in possesso dei dispositivi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra dovranno quindi prepararsi al download dell’update, in quanto diventerà disponibile nel corso delle prossime settimane. Per accedervi è sufficiente attendere la notifica da parte del sistema o, in alternativa, accedere tramite le Impostazioni di sistema alla scheda “Aggiornamento software” dove, in caso di disponibilità, sarà possibile premere sul pulsante “Scarica e installa”.