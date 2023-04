Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5: trapelate le colorazioni ufficiali

In queste ore sono trapelate online quelle che sembrano essere – a tutti gli effetti – le colorazioni ufficiali dei nuovi Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 di Samsung.

Sappiamo che il colosso sudcoreano si sta preparando a lanciare le nuove iterazioni foldable nel mercato internazionale. La generazione 2023 includerà, come sempre, un Fold e un Flip. Su questi device abbiamo già letto diverse indiscrezioni ma adesso scopriamo quali saranno i colori disponibili al Day One.

Samsung: cosa sappiamo dei nuovi pieghevoli?

Di recente vi abbiamo mostrato i rendering (non ufficiali) del Galaxy Z Flip5. Secondo le indiscrezioni, questo prodotto dovrebbe avere uno schermo esterno generoso, molto più grande di quello dei modelli precedenti. Oggi scopriamo, grazie a Ross Young, CEO di DSCC, che il clamshell next-gen verrà lanciato in quattro tinte esclusive. Il Fold invece, solo in tre.

Lo Z Flip5 infatti, arriverà in beige, grigio e rosa chiaro. Il Fold5 invece, in beige, nero e azzurro. Young suggerisce che questi sono i colori ma non ci sono anche le nomenclature ufficiali delle suddette tinte. Le scopriremo presto, tuttavia.

Z Flip 5 Colors:

– Beige, Gray, Light Green and Light Pink

Z Fold 5 Colors:

Beige, Black and Light Blue

I am sure they will have some good flashy names when launched along with some bespoke and lower volume colors. — Ross Young (@DSCCRoss) April 4, 2023

Ovviamente si tratta di un rapporto non ancora confermato; vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale” e a restare connessi con noi per ulteriori dettagli in merito.

