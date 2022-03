Samsung Galaxy S22: la One UI 4.1 crea qualche problema di troppo?

Samsung Galaxy S22 Series è la prima a montare sin dalla prima accensione la nuova personalizzazione One UI 4.1 basata su Android 12, e in queste ore ci sono diverse indicazioni che il software sia in qualche modo colpito da diversi bug legati a problemi di temperatura e non solo.

Infatti, in base a diversi post pubblicati sul forum ufficiale di Samsung da chi possiede i modelli Samsung Galaxy S22+ e Samsung Galaxy S22 Ultra, sembra che ci siano dei problemi software che stanno rendendo la vita difficile a chi ha acquistato i nuovi top di gamma.

Diversi Samsung Galaxy S22 hanno qualche bug di troppo con la One UI 4.1

Un utente munito di Samsung Galaxy S22 Ultra scrive che il proprio smartphone ha qualche problema con il sensore di impronte integrato nel display: nonostante i numerosi tentativi, l’utente non è in grado di registrare le impronte per sbloccare il proprio smartphone poggiando il dito sul display del telefono – un utente ha addirittura indicato che è colpito da questo identico bug anche su Samsung Galaxy S20 Ultra.

Un altro post pubblicato da un utente che ha installato l’ultimo aggiornamento software per Samsung Galaxy S22, indica che l’audio in chiamata è così basso da non riuscire a comprendere le parole pronunciate dall’altro capo delle telefonata. A questo si aggiunge anche il problema di chi invece ha notato un aumento inusuale della temperatura del telefono e strani lag dopo aver messo in carica il device dopo averlo rimosso dalla confezione di vendita.

Fortunatamente sembra che i bug siano ancora piuttosto circoscritti: nonostante ciò, però, gli utenti colpiti da questi problemi sono in attesa di una comunicazione da parte della compagnia. Solitamente i community manager sono molto attivi nei thread legati ai bug software, a maggior ragione quando riguarda i modelli della nuova generazione di fascia alta. Con un po’ di fortuna riceveranno assistenza quanto prima.