Samsung Galaxy S22 in sconto di 170 euro su ePRICE (pochi pezzi)

Alle 23:00 di domani, mercoledì 22 febbraio, scade la maxi offerta di ePRICE sul Samsung Galaxy S22, in sconto di 170 euro sul noto sito di e-commerce italiano. Ancora per poco potrai acquistare il top di gamma del 2022 di Samsung a soli 589,90 euro, a fronte di un prezzo consigliato di 760 euro.

Ma non è tutto, perché puoi anche scegliere di pagare in 3 rate con carta di credito Visa o Mastercard, oppure PostePay. La prima rata è pari a 203,14 euro, le altre due invece sono di 196,63 euro ciascuna, per un totale di 596 euro. Complessivamente, l’importo del finanziamento è pari a 596 euro, 6 euro in più rispetto a quello promozionale.

Offerta lampo ePRICE sul Samsung Galaxy S22 (-170 euro)

Il modello in offerta su ePRICE è il Samsung Galaxy S22 in colorazione Oro Rosa, con memoria interna da 128GB e 8GB di RAM. Un telefono ideale per chi ama gli smartphone compatti, uno smartphone dal software completo, con un comparto camere che lo proiettano ai vertici della categoria. Chi ha acquistato un Galaxy S22 al prezzo di lancio (879 euro) forse sarà contento lo stesso, ma chi lo acquista oggi a distanza di un anno con 300 euro in meno lo sarà ancora di più.

Impossibile poi non ricordare la rinnovata politica di aggiornamenti di casa Samsung, con i Galaxy ormai equiparati in tutto e per tutto ai Pixel di Google grazie ai 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza. Meglio fa soltanto Apple, ma stiamo parlando di un altro sistema operativo (e di altri prezzi).

Metti nel carrello ora il Samsung Galaxy S22 per approfittare della super promo di ePRICE (-170 euro sul prezzo consigliato) prima che termini la disponibilità.

