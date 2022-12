Samsung Galaxy S22 FE: svelato il processore di bordo

Oramai manca davvero poco al debutto dei prossimi flagship di casa Samsung; i Galaxy S23 sono dietro l’angolo ma oggi apprendiamo nuovi leaks inerenti il flagship killer Galaxy S22 FE (Fan Edition). L’azienda starebbe prendendo in considerazione il rilascio nelle prossime settimane, così da offrire un’alternativa economica alle ammiraglie next-gen.

Samsung Galaxy S22 FE: cosa è emerso?

In passato si diceva che l’OEM sudcoreano volesse interrompere questa line-up dopo il clamoroso disastro economico del Galaxy S21 FE, uno smartphone di punta che però non ha mai conquistato il cuore degli utenti come invece ha fatto il precedente modello. Il motivo è semplice: è uscito a ridosso della presentazione dei Galaxy S22 ed è subito passato in secondo piano. Inoltre, il successo clamoroso della serie Galaxy A cannibalizza tutti i competitor, anche interni alla società stessa.

Questo famigerato Galaxy S21 FE dunque, ha ricevuto tantissime critiche a causa della sua collocazione bizzarra posta a cavallo fra il Galaxy S21 e il Galaxy S22 stesso. Inoltre il suo prezzo lo ha avvicinato pericolosamente ai midrange della linea Galaxy A.

Il futuro Galaxy S22 FE quindi, si porrebbe in una collocazione strategica per un solo motivo: non ci sarà un A74, dunque, prendendo il suo posto, sarà la scelta perfetta per chi cercherà un prodotto di fascia media superiore al Galaxy A54; inoltre, sarà meno costoso dei prossimi S23.

Il processore di borso, secondo le ultime indiscrezioni, sarà un nuovissimo Exynos 2300 che in origine sarebbe dovuto essere destinato ai Galaxy S23. All’ultimo, la compagnia pare che abbia optato per lo Snapdragon 8 Gen 2 overcloccato sui dispositivi più potenti, eliminando il chip proprietario dalla serie e riservandolo, quindi, al flagship killer.

