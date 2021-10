Samsung Galaxy S22: ecco chi produrrà la batteria

I telefoni della serie Samsung Galaxy S22 utilizzeranno le batterie di Amperex Technology Limited (ATL). Di fatto, l'OEM sudcoreano si sta preparando per lanciare i suoi nuovi terminali di punta della serie Galaxy S. Fra pochi mesi verranno svelati ufficialmente, pertanto in queste ore sono emersi nuovi dettagli sui dispositivi in questione.

Samsung Galaxy S22: batterie di ATL sotto la scocca

Ultimamente è stato riferito che Samsung acquisterà le batterie della serie Galaxy S22 da due società: Samsung ADI e la cinese Amperex Technology Limited ed entrambe verranno utilizzate nel lotto di produzione iniziale.

È interessante notare che la compagnia ha interrotto i legami con Amperex Technology Limited (ATL) nel 2017 quando le sue batterie stavano causando un calore estremo per il famosissimo Galaxy Note7, che ha provocato born out spontanei del dispositivo.

Samsung ha iniziato a trattare con ATL per le batterie della serie Galaxy S21 lanciata all'inizio di quest'anno. In precedenza, la società limitava l'utilizzo delle celle di questo brand solo agli smartphone di fascia media delle serie Galaxy A e Galaxy M.

Oltre ai telefoni, le batterie prodotte dalla cinese Amperex Technology Limited sono utilizzate anche nel Galaxy Watch e nelle Galaxy Buds.

Secondo il rapporto, la società cinese fornirà una batteria da 3.700 mAh per lo smartphone Galaxy S22 standard e batterie da 4500 e 5000 mAh per le varianti Plus e Ultra.

Recentemente, la batteria del Samsung Galaxy S22 con il numero EB-BS901ABY (14,35 Wh) è stata individuata all'interno di un sito per la certificazione in Corea. Il rumor ha rivelato che il colosso sudcoreano stava diminuendo la capacità della batteria sui futuri modelli della serie S, ma con il progresso della tecnologia e una migliore ottimizzazione, l'autonomia dovrebbe rimanere la medesima dei modelli attuali.

Se si deve credere ai rapporti, Samsung prevede inizialmente di produrre circa 20 milioni di unità per l'intera gamma Galaxy S22. Tuttavia, i numeri potrebbero aumentare una volta avviata la produzione di massa o non appena i dispositivi giungeranno sul mercato.