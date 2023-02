Samsung Galaxy S22: con Unieuro Specials il prezzo crolla a 532 euro

Unieuro Specials batte un colpo. Anzi, 39 colpi, quanto lo sconto applicato al Samsung Galaxy S22 5G brandizzato Vodafone, oggi in offerta a 532 euro anziché 879,90 euro, per effetto del 39% di sconto. L’offerta è completa, perché puoi ritirare il telefono gratuitamente in negozio oppure riceverlo a casa tua senza pagare le spese di spedizione.

C’è anche un’altra bella notizia. Perché se completi l’ordine online ti assicuri anche la possibilità di pagare in tre comode rate da 177 euro al mese a interessi zero con Klarna o PayPal. Un’ultima info pratica prima di procedere: la consegna a domicilio è stimata tra il 21 e il 24 febbraio, cioè all’inizio della prossima settimana.

Negli ultimi giorni c’è la corsa sfrenata all’acquisto dei nuovi Galaxy S23, in particolare “il piccolino” e il modello Ultra. Se non hai però tutti questi soldi da investire e ti rifai agli acquisti consapevoli, allora l’S22 è il telefono che fa per te. Le prestazioni non sono infatti così inferiori rispetto ai nuovi arrivati, o comunque non tali da giustificare una differenza di prezzo così enorme.

Portabilità e maneggevolezza sono i principali punti di forza di un telefono che continuerà a essere supportato per ancora tanti anni da Samsung. Per il comparto camere è un cameraphone, così come per l’esperienza d’uso di tutti i giorni grazie alla maturità raggiunta dalla One UI.

Metti nel carrello ora il Galaxy S22 per approfittare del maxi sconto di oltre 300 euro rispetto al prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.