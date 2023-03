Samsung Galaxy S22 al prezzo più basso di sempre su Amazon (anche in 12 rate)

L’arrivo dei nuovi Galaxy S23 non ha fatto altro che rendere ancora più interessante il Samsung Galaxy S22. Lo smartphone, infatti, è protagonista di una nuova offerta Amazon che consente l’acquisto al prezzo scontato di 569 euro invece di 879 euro. Si tratta di una promozione davvero ottima che permette di portarsi a casa uno smartphone compatto e potente ad un prezzo a cui oggi è possibile acquistare un mid-range Android. Da notare, inoltre, che è possibile anche optare per il pagamento in 12 rate mensili, senza interessi di alcun tipo.

Per accedere all’offerta e acquistare il Samsung Galaxy S22 a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Samsung Galaxy S22: a questo prezzo su Amazon è da prendere subito

Il Samsung Galaxy S22 può contare su di una scheda tecnica completa e senza carenze. Lo smartphone presenta un display AMOLED di pregevole fattura, con diagonale di 6,1 pollici, risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Exynos 2200 che viene supportato da 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. C’è anche una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel. S22 è già aggiornato ad Android 13 con l’ultima versione della One UI.

Con la nuova offerta Amazon è possibile acquistare il Samsung Galaxy S22 al prezzo scontato di 569 euro invece di 879 euro (per raggiungere il prezzo in questione è disponibile uno sconto extra di 30 euro applicato al prodotto una volta aggiunto nel carrello).

L’acquisto può essere effettuato anche pagando in 12 rate mensili, senza interessi. Per accedere all’offerta è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.