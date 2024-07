Samsung Galaxy S22 a meno di METÀ prezzo: adesso è un affare

Samsung Galaxy S22 5G, uno degli smartphone più prestigiosi in questa fascia di prezzo, offre performance straordinarie in ogni ambito di utilizzo: fotografie e video di qualità superiore, chiamate sempre chiare e comprensibili, navigazione internet ultrarapida e molto altro. Inoltre, il suo design raffinato e moderno lo rende un dispositivo al passo con i tempi.

Approfitta di questa straordinaria offerta su Amazon: grazie ad uno sconto esorbitante del 51%, puoi acquistare subito Samsung Galaxy S22 5G in colorazione Phantom Black per soli 421 euro, rispetto al prezzo originale di 859 euro.

Samsung Galaxy S22 5G ai minimi storici

Samsung Galaxy S22 5G è equipaggiato con un display Infinity-O Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici, con una risoluzione di 2340 x 1080 pixel ed una frequenza d’aggiornamento di 120 Hz, offrendo una visione eccellente anche sotto la luce diretta del sole. Alimentato da un potente processore a 4 nanometri, coadiuvato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, garantisce prestazioni di altissimo livello.

Le fotocamere del Samsung Galaxy S22 5G comprendono un sensore principale da 50 MP, che assicura scatti nitidi anche in condizioni di scarsa illuminazione. Connettività al top con supporto per WiFi, 5G, Bluetooth ed NFC. Inoltre, la batteria da 3700 mAh offre un’autonomia sufficiente per coprire un’intera giornata di utilizzo.

Non perdere questa occasione: aggiungi al carrello il tuo Samsung Galaxy S22 5G a meno della metà del prezzo originale ed approfitta della spedizione rapida e gratuita per riceverlo comodamente a casa tua.