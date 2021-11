Samsung Galaxy S22: a chi andrà la variante Exynos?

La serie Galaxy S22 molto probabilmente utilizzerà i chipset Exynos e Qualcomm a seconda della regione di riferimento. Questo non dovrebbe sorprendere nessun fan del marchio se non fosse per una recente voce che sta confondendo ulteriormente le acque.

Samsung Galaxy S22: cosa sta succedendo con i chipset?

La famosa frase “niente è ufficiale finché non lo è” resta vera, e alcune indiscrezioni sono più accurate di altre. D'altronde, un leak appena trapelato ora suggerisce che la serie Galaxy S22 sarà molto più simile ai suoi recenti predecessori sulla questione dei chipet adottati a bordo. In poche parole, è molto in linea con le nostre aspettative.

La serie Galaxy S22 sarà equipaggiata con il chipset Snapdragon 898 negli Stati Uniti (SM-S90xU) e il SoC Exynos 2200 in Corea del Sud (SM-S90xN). Il rapporto non menziona quale chipset verrà utilizzato per i modelli S22 internazionali / europei (SM-S90xB) ma, come sempre, l'Exynos 2200 è una scommessa sicura, come si suol dire.

Al contrario, le misteriose varianti SM-S90xE saranno alimentate dal SoC di Qualcomm. Secondo queste nuove informazioni, i modelli sono presumibilmente previsti per la vendita nei paesi facenti parte dell'Africa e dell'Asia.

Il chipset Exynos racchiude una potenza alquanto elevata, almeno in base ai primi benchmark emersi online, ma potremmo scoprire di più sull'Exynos 2200 e sulla sua nuova grafica AMD la prossima settimana. Questo sarà il primo chipset Samsung a utilizzare una soluzione grafica del Team Read e dire che le aspettative sono alte sarebbe un eufemismo.

Per quanto riguarda la serie S22, Samsung dovrebbe organizzare un evento di lancio l'8 febbraio e iniziare a vendere i telefoni dal 18 febbraio dopo un breve periodo di pre-ordini. La società deve ancora rendere ufficiali questi dettagli, ma le indiscrezioni suggeriscono che gli orari e le date esatte sono già state definite.