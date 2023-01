Samsung Galaxy S22 5G: top di gamma dal prezzo LOW-COST

Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia alta, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Stiamo parlando del Samsung Galaxy S22 5G, un device che presenta un form factor molto contenuto, e compatto ma dispone di un processore all’avanguardia, capace di performance inimmaginabili. All’interno della confezione troverete il caricatore da 25 W, cosa non scontata di questi tempi.

Vi stiamo segnalando il suddetto telefono perché oggi lo si trova in sconto ad un prezzo strepitoso: sono 649,99 € al posto di 779,00 € e le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.

Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo non potete ignorarlo

Il risparmio è pari al 17% sul valore di listino, c’è la possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e l’Iva è inclusa. Non di meno, se acquisterete subito questo prodotto, avrete la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis al momento del check out. Alcuni profili Amazon però potrebbero essere abilitati anche al pagamento in cinque rate del sistema; controllate se ne avete la possibilità.

Samsung Galaxy S22 è un vero cameraphone perché presenta delle fotocamere di altissimo livello e quella principale a una risoluzione di 50 megapixel. Riesce a realizzare ottimi scatti anche al buio ed è perfetto per coloro che cercano un telefono con cui dar sfogo alla propria creatività. C’è un sistema di stabilizzazione all’avanguardia che permette agli utenti di effettuare video sempre stabili e senza tremolii.

Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1” con frequenza di aggiornamento a 120 Herz. Il processore poi è l’ottimo Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD che promette prestazioni unica sia nell’utilizzo standard che sul fronte gaming.

Sono tantissime le peculiarità di questo gadget; se sceglierete di acquistarlo oggi ricordatevi che è in sconto e la consegna è immediata. Potrebbe essere a casa vostra già lunedì 30 gennaio se lo ordinate nelle prossime ore. A 649,99 € è da comprare subito, ma siate veloci.

