Samsung Galaxy S22 5G: top di gamma dal prezzo LOW-COST

Samsung Galaxy S22 5G è uno degli smartphone premium Android più compatti che vi siano; è il modello entry level dello scorso anno ma è ancora oggi un valido prodotto che noi ci sentiamo di consigliare. Il motivo è semplice: è ancora potentissimo e il merito va all’ottimo processore Exynos 2200 coadiuvato da una GPU di AMD. Non di meno, ha specifiche all’avanguardia ed è supportato (sul fronte software) dall’azienda costruttrice e lo sarà ancora per moltissimi anni. In pratica, è un buon investimento e come se non bastasse vi segnaliamo che si trova su Amazon a soli 596,99€ con spese di spedizione incluse nel prezzo.

Samsung Galaxy S22 5G: perché acquistarlo?

Non prendiamoci in giro: Samsung Galaxy S22 5G è un super top di gamma potente e ben costruito che ancora oggi è un gadget che ci sentiamo di consigliare. La consegna sarà celere grazie ad Amazon ma ci sarà perfino la possibilità di farsi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Fra le altre cose poi, troviamo la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Dulcis in fundo, abbiamo il reso gratuito entro un mese dall’acquisto.

Samsung Galaxy S22 5G è in versione italiana, non è brandizzato da alcun provider e presenta ben 256 GB di memoria interna, più che necessari per archiviare file, foto, video, canzoni e non solo. La RAM interna invece è da 8 GB e assicura un multitasking veloce e un passaggio fra le app sempre rapido. Lo schermo è un pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate elevatissimo. Concludiamo parlandovi del compatto fotografico: ci sono tre sensori sulla back cover che assicurano scatti e video di altissima qualità, perfetti per la condivisione sui social.

A soli 596,99€ questo è il top di gamma da acquistare oggi su Amazon ma siate veloci: le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.