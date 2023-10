Samsung Galaxy S22 5G: top di gamma dal prezzo contenuto (solo 549€)

Samsung Galaxy S22 5G costa solo 549,00€ grazie agli sconti folli di Amazon; questo gioiello infatti, viene venduto e spedito dal noto portale di e-commerce americano e gode di una serie di vantaggi esclusivi. Se stavate aspettando il momento ideale per portarvi a casa un top dal prezzo low-cost, oggi è il vostro giorno fortunato.

Samsung Galaxy S22 5G: il best buy del giorno

Primo fra tutti, troviamo la possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine o con il sistema interno al portale, per gli account abilitati, in cinque soluzioni a tasso zero. Come detto, l’alternativa di Cofidis è ottima per chi vuole dividere l’importo in micropagamenti su base mensile con un tasso agevolato (fino a 24 mesi, tra l’altro), senza busta paga: basta la patente e il codice fiscale, oltre ad un IBAN dal quale prelevare i soldi. C’è il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, in caso di gravi problematiche, o perché no, di ripensamento. Sappiate che potrete comunque usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono, dalle sei a mezzanotte, con il rivenditore: cosa aspettate?

Samsung Galaxy S22 5G è il top di gamma che non ti aspetti: costa poco ma offre tantissimo. A distanza di un anno e mezzo dalla sua uscita poi, è più conveniente che mai, anche perché in omaggio riceverete anche il pratico caricabatterie da 25W. Non di meno, ha uno schermo da 6,1 pollici Dynamic AMOLED con refresh rate elevato, neri assoluti e colori saturi. Le cornici sono contenute e l’ergonomia complessiva del device è ottima. Il processore è performante anche con i titoli più impegnativi: giochi, app e non solo. Infine, dispone di un comparto fotografico da flagship con sensore principale da 50 Megapixel con OIS. Cosa aspettate? A 549,00€ è imperdibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.