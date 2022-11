Samsung Galaxy S22 5G, solo su eBay CROLLA a prezzo REGALO

Se il tuo sogno nel cassetto è quello di possedere uno smartphone Samsung di fascia premium senza pagarlo un capitale, quest’oggi hai la possibilità di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy S22 5G a un super prezzo con questa offerta di eBay.

Infatti, con uno sconto del 16% che ti fa risparmiare ben 130€, il device del colosso sudcoreano crolla da appena 669€ con tanto di consegne rapide e completamente gratuite.

Solo su eBay l’ottimo Samsung Galaxy S22 5G crolla del 16%

Realizzato con materiali di altissimo livello che gli conferiscono un look & feel premium, il top di gamma del colosso hi-tech ha tutte le carte in regola per soddisfare tutte le tue personali esigenze e assicurarti un’esperienza di utilizzo senza mai una sbavatura.

Frontalmente resterai completamente folgorato dal bellissimo pannello Dynamic AMOLED 2X da 6.1 ad altissima risoluzione con una perfetta calibrazione dei colori, mentre sotto il cofano un potentissimo processore octa core ha a disposizione tantissima RAM per avviare in un istante tutte le app e assicurarti estrema fluidità di Android in ogni momento.

Il vero pezzo forte del device di Samsung, però, è la fotocamera tripla posteriore: in questo caso il colosso sudcoreano si è superato montando lenti di nuova concezione che fanno da coro a un potentissimo sensore principale da ben 50 MP per scatti eccezionali e video ad altissima risoluzione anche al buio.

Non farti scappare questa incredibile occasione su eBay fintanto che è ancora disponibile. Acquista subito il top di gamma Android ed entra a far parte dei milioni di utenti in tutto il mondo che lo hanno eletto come scelta numero 1 in questa fascia di prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.