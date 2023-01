Samsung Galaxy S22 5G: prezzo SBRICIOLATO con il coupon EXTRA100 di Unieuro (599€)

Visti i giorni di gelo artico vissuti da tanti italiani negli ultimi giorni, Unieuro ha scelto di accendere l’inverno con una super offerta per il Samsung Galaxy S22 5G, l’ultimo top di gamma della linea Galaxy S, un telefono dalle dimensioni perfette e con tanta sostanza a bordo.

Per gli Unieuro Winter Days il Galaxy S22 5G è in offerta a 599 euro, prezzo finale di vendita comprensivo dello sconto del 20% e soprattutto del coupon Extra100 regalato da Unieuro ai suoi utenti.

Prezzo sbriciolato per il Samsung Galaxy S22 5G

Maneggevolezza e portabilità sono gli elementi cardine del Galaxy S22, il top di gamma della linea Galaxy S uscito in commercio nella scorsa primavera. Sì, è un cameraphone, sì, l’esperienza d’uso è al top grazie alla sempre aggiornatissima One UI (4.1 nativa), sì, il supporto di Samsung è il meglio che si possa trovare in giro in ambito Android, con 4 major update e 5 anni di patch di sicurezza.

E se te lo stai chiedendo no, l’autonomia stavolta non rappresenta un problema, o almeno non a questo prezzo folle, tenendo conto che è compatibile anche con la ricarica rapida a 25W.

Aggiungi al carrello subito il Samsung Galaxy S22 5G in offerta da Unieuro per risparmiare quasi 300 euro sul prezzo di listino di 879 euro. Volendo puoi anche pagare in tre comode rate da 233 euro al mese senza interessi con Klarna e PayPal.

