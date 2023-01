Samsung Galaxy S22 5G: OGGI lo paghi meno di 590€, corri a prenderlo

Se state cercando uno smartphone premium di fascia alta ma desiderate un prodotto compatto, contenuto, piccolo e con un ottimo processore, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo infatti del Galaxy S22 5G di Samsung, un dispositivo unico nel suo genere che oggi lo si può portare a casa con un prezzo strepitoso: solo 588,00€ con spese di spedizione incluse nel prezzo. Questo telefono viene venduto e spedito da un venditore terzo ma gode comunque di tutte le tipiche garanzie del caso di Amazon. Le transazioni sono sempre sicure sul portale di Jeff Bezos, quindi non ci sono problemi. Inoltre, c’è sempre l’assistenza tecnica pronta ad aiutarvi e supportarvi in tutte le fasi dell’acquisto ma anche nel servizio post-vendita. Insomma, una serie di sicurezze che vi faranno dormire sonni tranquilli.

Samsung Galaxy S22 5G: Best Buy assoluto a questa cifra

Lo smartphone non ha certo bisogno di presentazioni; Samsung Galaxy S22 5G dispone di un design minimal ed elegante. Il frame è in alluminio ed è un prodotto compatto che si tiene bene in mano così come in tasca. Lo schermo è un ottimo pannello Dynamic AMOLED da 6,1 pollici con refresh rate da 120 Hz ed è dotato delle ultime tecnologie esistenti in commercio.

Il dispositivo è un camerpahone di alto livello; grazie al sensore fotografico da 50 megapixel infatti, scatta foto assurde e nitide anche al buio ed è un prodotto pensato per chi ama fare video da postare sui social network. Tante sono le chicche software eccezionali di cui dispone.

Il processore poi è un ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD; questo chip garantisce performance eccezionali sia sul lato gaming che nell’uso quotidiano. Non c’è niente che non possa fare. Insomma, a 588,00€ questo è lo smartphone premium Android da comprare oggi su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.