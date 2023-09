Samsung Galaxy S22 5G: oggi costa solo 599€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa acquistare, vogliamo consigliarvi l’ottimo Samsung Galaxy S22 5G, un prodotto sensazionale che si propone come un best buy al prezzo a cui viene venduto oggi su Amazon. Di fatto, sarà vostro con soli 599,00€, spese di spedizione incluse. Capite bene che il risparmio, rispetto al costo di listino, è molto elevato e ciò implica che farete sicuramente un ottimo affare. Considerate anche che il device è un flagship in tutto e per tutto, dotato di una scheda tecnica all’avanguardia, con un comparto fotografico di punta e uno schermo piccolo ma risoluto. Ottima la batteria e, a proposito, in confezione troverete anche il pratico caricatore da 25W. Cosa potreste volere di più? Ricordatevi che le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro, o peggio, l’offerta potrebbe finire a breve. Il modello in sconto è quello nero con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage su SSD, non espandibili.

Samsung Galaxy S22 5G: non fatevelo sfuggire

Questo smartphone piccolo ma compatto è un prodotto veramente unico nel suo genere; dispone di un processore Samsung Exynos 2200 con GPU di AMD che fa girare fluidi tutti i software e le applicazioni. È un cameraphone, anche perché vanta una main camera da 50 Megapixel con OIS che gira video in 4K e scatta bellissime foto al buio. Ottimo poi lo schermo Dynamic AMOLED da 6,1 pollici FullHD+ con refresh rate di 120 Hz che assicura una visione dei contenuti perfetta e rende il device piccolo e tascabile.

Viene venduto e spedito da Amazon pertanto vi consigliamo di approfittarne e di non lasciarvi sfuggire questa fantastica promozione. Il Galaxy S22 5G è un best buy assoluto al prezzo di 599,00€, spese di spedizione incluse.

