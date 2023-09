Samsung Galaxy S22 5G: oggi a soli 549€ con caricatore in omaggio (solo su Amazon)

Se siete alla ricerca di un nuovo smartphone di punta Android e non sapete cosa comprare, e magari avete un budget che si aggira attorno ai 550€, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Ci riferiamo all’ottimo Samsung Galaxy S22 5G, il flagship compatto della gamma di punta del 2022 dell’azienda sudcoreana leader del mercato. Questo gioiello, nella sua iterazione color verde e con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (non espandibile), si porta a casa con soli 549,00€, spese di spedizione incluse. Ma le novità non finiscono qui: con questo device avrete in omaggio anche il pratico caricatore da muro da 25W, molto piccolo, discreto e utile, visto che in confezione non è compreso.

Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo è un best buy

Come detto, acquistando questo smartphone da Amazon riceverete una serie di vantaggi non da poco; in primo luogo, la consegna sarà celere e gratuita, oltre che garantita. Il device arriverà in pochissimo tempo a casa vostra o presso un luogo da voi designato. Sarà altresì possibile dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito. Inoltre, avrete diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto e a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono.

Il Samsung Galaxy S22 5G è un flagship compatto con uno schermo da soli 6,1″ super risoluto (FullHD+) con refresh rate di 120 Hz, cornici sottili, supporto all’HDR10+ e tecnologia Dynamic AMOLED. Ottimo il processore interno, l’ottimo Exynos 2200 di Samsung coadiuvato dalla GPU di AMD, da un modem 5G, da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

A soli 549,00€ con spese di spedizione comprese nel prezzo, caricatore incluso, questo Galaxy S22 5G di Samsung su Amazon è un vero best buy: non lasciatevelo sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.