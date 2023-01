Samsung Galaxy S22 5G: in offerta su Amazon e c'è anche un pratico REGALO

Oggi vogliamo segnalarvi un’interessantissima offerta che abbiamo trovato nel nostro consueto giro su Amazon alla ricerca delle migliori promozioni del web. Di fatto, il flagship compatto di casa Samsung, il Galaxy S22 5G (il modello da 6,1 pollici, per intenderci), si porta a casa con uno sconto eccezionale, pari al 14% sul prezzo di listino. In poche parole, da 929,90€ lo pagherete solo 799,90€. Ci troviamo di fronte ad un gadget che è semplicemente unico nel panorama Android; è un flagship, ma è anche compatto e portatile, cosa non facile da trovare oggigiorno in un mercato dominato dai cosiddetti “padelloni”.

Vanta specifiche top, costa relativamente molto poco rispetto a quanto sarebbe il suo costo di listino, e gode anche di una serie di vantaggi esclusivi grazie ad Amazon. Citiamo le spese di spedizione gratuite comprese nel prezzo, la consegna rapida in pochissimi giorni, la possibilità di dilazionare il pagamento del telefono in comode rate con Cofidis e i due anni di garanzia con il servizio di assistenza del sito che vi supporterà ogni giorno, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. All’interno della confezione poi, ci sarà un pratico regalo: il caricabatterie da muro da 25W di Samsung.

Samsung Galaxy S22 5G: un prodotto super interessante

Lo smartphone è un vero e proprio cameraphone, che dispone di una serie di features che strizzano l’occhio agli amanti delle immagini digitali. La modalità Nightography, ad esempio, vi permetterà anche di scattare foto alle stelle. La fotocamera da 50 megapixel poi, unitamente al Super Clear Glass, riuscirà a catturare molta più luce del previsto. Non ci saranno limiti per la vostra creatività. L’OIS permette di mantenere video sempre stabili e l’HDR integrato regolerà di default i fotogrammi per avere così un risultato incredibile. Come non citare il meraviglio display Dynamic AMOLED 2X, pensato per garantire una visibilità unica anche di giorno.

A 799,90€ non potete lasciarvelo sfuggire; è disponibile nel taglio da 8+128 GB e in colorazione Phantom White.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.