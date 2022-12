Samsung Galaxy S22 5G: il top di gamma compatto scontato di 200€ su Amazon

Se state cercando uno smartphone premium compatto ma potente e lo volete con sistema operativo Android, abbiamo la soluzione che farà al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G, il prodotto entry level della gamma premium del costruttore sudcoreano. Oggi lo trovate in sconto su Amazon a soli 679,90€ con spese di spedizione gratuite incluse nel costo del prodotto. Pensate che se lo ordinate entro pochissimi minuti, potrebbe essere a casa vostra già entro domani o -al massimo- entro mercoledì o giovedì, in tempo per Natale (dipende anche da dove abitate, ma in linea di massima Amazon garantisce consegne iper celeri ovunque).

Acquistando il telefono da questo sito avrete anche accesso alla garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Non di meno, potrete perfino dilazionare il pagamento del dispositivo in comode rate con Cofidis. In confezione avrete in omaggio il caricatore da muro da 25W. Cosa volere di più, considerando che il telefono è scontato di ben 200€ rispetto al prezzo di listino?

Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo è imperdibile

Come detto, a 679,90€ è davvero un Best Buy. Lui è un flagship in tutto e per tutto, con un meraviglioso pannello Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici che si vede bene in ogni contesto e in ogni utilizzo, con un processore Exynos 2200 con GPU AMD che si comporta bene anche durante il gaming più estremo su COD o PUBG Mobile.

Come non citare le fotocamere eccezionali di cui dispone, con un software eccellente composto da tante modalità esclusive: Super Clear Glass, Nightography e non solo. Samsung Galaxy S22 5G, nella versione in sconto da 8+128 GB (non espandibili) e in colorazione Phantom Black, si porta a casa con soli 679,90€. Fate presto perché potrebbe andare a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.