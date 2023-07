Samsung Galaxy S22 5G: il miglior flagship compatto ad un prezzo BASSISSIMO

Se state cercando un nuovo smartphone di punta Android e desiderate un flagship compatto, leggero, potente, versatile, con un buon comparto fotografico, un’autonomia degna di nota, un design mozzafiato e con un pannello nitido e risoluto, abbiamo la soluzione perfetta per le vostre esigenze. Si chiama Galaxy S22 5G, è realizzato da Samsung (brand che non ha certo bisogno di presentazioni) e costa solo 534,84€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Il costo è veramente basso per un telefono del genere che, anche se è uscito sul mercato un anno e mezzo fa, è ancora oggi una soluzione validissima da preferire, in molti casi, anche al nuovo modello S23.

Samsung Galaxy S22 5G: a questo prezzo è un best buy

Parliamoci chiaro: a soli 534,84€ questo Galaxy S22 5G è un super best buy; è un dispositivo unico che costa quanto un mediogamma. Il design di questo telefono è classico, con una back cover satinata e un modulo fotografico composto da tre sensori all’avanguardia che girano video in 4K e scattano foto nitide anche al buio. Il display è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1 pollici FullHD+ con refresh rate di 120 Hz e supporto all’HDR10+.

Il processore è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD che assicura performance strepitose sia nell’uso social del device, coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e da 128 GB di storage interno non espandibile. La batteria assicura un giorno di autonomia con una singola carica e la ricarica è rapida con la tecnologia da 25W. Insomma, questo gioiello è un vero portento; costa poco ma offre tanto e ha anche un bel design. Viene venduto e spedito da Amazon, gode della possibilità di fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto e si può anche dilazionare il pagamento del prodotto in comode rate con Cofidis. Sappiate che avrete diritto anche a due anni di garanzia. A soli 534,84€ è un super best buy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.