Samsung Galaxy S22 5G: ha senso acquistarne uno ADESSO?

Poche ore fa, Samsung ha svelato i nuovi flagship della serie Galaxy S23. Ha annunciato tre modelli per il mercato internazionale, tutti dotati di un comparto fotografico di altissimo pregio, di un design rinnovato (almeno per la variante base e quella Plus) e del processore “Snapdragon 8 Gen 2 platform per Samsung”. Oggi però vogliamo porti una domanda: alla luce di ciò, può avere senso l’acquisto di un Galaxy S22 5G, magari all’incredibile prezzo di soli 597,00€?

Samsung Galaxy S22 5G: perché è ancora un Best Buy

Ovviamente la risposta non può che essere positiva; il dispositivo infatti, offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale e, anche se ha un anno, non si può certo dire che sia un gadget “vecchio”, anzi. È attualissimo, con un chip potente, tre fotocamere che realizzano video in 4K e scatti perfetti anche al buio, gode della GPU di AMD che garantisce performance gaming assurde e, dulcis in fundo, vi è un pannello da 6,1 pollici compatto e dotato di tutte le ultime tecnologie esistenti. La batteria assicura un giorno di autonomia con una singola carica e la ricarica è velocissima.

Infine, al prezzo di 597,00€ è un vero affare che ci sentiamo di consigliarti su tutta la linea; non perdere tempo e fallo tuo prima che terminino le scorte disponibili su Amazon. D’altro canto, c’è la consegna gratuita e veloce. In pochissimi giorni sarà a casa tua senza sborsare un singolo centesimo aggiuntivo.

Volendo, si può dilazionare il pagamento in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al portale. Amazon garantisce poi due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. Approfittane prima che sia troppo tardi.

A 597,00€ questo è lo smartphone perfetto da acquistare, ma fai presto se ti interessa davvero.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.