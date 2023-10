Samsung Galaxy S22 5G: è un TOP ma costa quanto un mediogamma

Il meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G è uno smartphone piccolo e compatto, leggero ma incredibilmente potente: è stato presentato dall’azienda nel 2022, insieme ai fratelloni S22+ e S22 Ultra. Ha dimensioni tascabili, sta bene in mano, grazie anche al suo display da 6,1 pollici, risoluto e ben definito. Noi vi invitiamo a prenderlo seriamente in considerazione se volete acquistare un prodotto del genere: sappiate che i “compact-phone di punta” oggi non sono tanti in commercio. Non pensateci troppo e fatelo vostro oggi prima che terminino le scorte disponibili su Amazon o prima che finisca la promozione dedicata: sarà vostro con 549,00€, spese di spedizione incluse. In confezione troverete anche il pratico caricabatterie da muro da 25W.

Samsung Galaxy S22 5G: il top di gamma più compatto

Al prezzo di soli 549,00€ non potete proprio lasciarvelo sfuggire: ci troviamo di fronte ad un’ammiraglia dotata di una scheda tecnica all’avanguardia, con specifiche premium e fotocamere eccellenti. Il sensore principale infatti, gira video in 4K di livello cinematografico, scatta foto assurde anche al buio e le altre lenti servono per realizzare immagini creative. Non di meno, il device ha una buona autonomia grazie alla batteria interna inserita. C’è poi un processore Exynos 2200 di Samsung coadiuvato da una GPU di AMD che spinge tanto e che permette di eseguire anche applicazioni pesanti. La RAM da 8 GB invece, fa girare tutto fluido e permette di avere un multitasking avanzato. Lo schermo infine, è un pannello Dynamic AMOLED da 6,1″ con supporto all’HDR10+, refresh rate da 120 Hz, risoluzione FullHD+ e non solo.

Viene venduto e spedito da Amazon, c’è la consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Non lasciatevelo sfuggire, dunque: questo è un vero best buy a soli 549,00€ con in omaggio il caricabatterie da 25W da muro.

