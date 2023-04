Samsung Galaxy S22 5G: cuore TOP, prezzo LOW-COST

Oggi vogliamo parlarvi di uno smartphone Samsung veramente eccezionale.è uscito nel febbraio del 2022 ma è, ancora oggi, una delle migliori soluzioni che vi siano in commercio. Stiamo parlando del Galaxy S22 5G, un top di gamma dalle specifiche avanzatissime ma dal costo veramente contenuto.grazie ad Amazon infatti, sarà vostro a soli 571,99 €, con un risparmio medio pari al 35% sul valore di destino.pensate che di base e dovrebbe costare 879,00 € quindi andrete a risparmiare davvero. C’è la possibilità di effettuare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto, sarà a casa vostra già domani 20 aprile se lo ordinate entro pochissime ore grazie alla consegna rapida con Prime, oppure se non siete spesso in casa, potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano.

Samsung Galaxy S22: il top di gamma definitivo

Acquistando da questo sito avete voi tantissimi vantaggi aggiuntivi. Dobbiamo segnalare infatti che ci sono due anni di garanzia con l’assistenza tecnica gratuita compresa nel prezzo, sempre attiva via chat o via telefono, tutti i giorni. Non di meno, potrete dilazionare l’importo del telefono in comode rate anche a tasso zero oppure mediante micro pagamenti con Cofidis. Insomma, i modi per portarvi a casa questo dispositivo sono davvero tanti e noi vi consigliamo di approfittarne subito per non perdere questo sconto esclusivo.

Questo smartphone è un’ammiraglia in tutto e per tutto. Presenta un display Dynamic AMOLED da 6,1” veramente risoluto, dispone di un processore all’avanguardia che fa girare i fluidi anche i giochi più prestanti e ci sono quattro fotocamera che realizzano foto e video di altissima risoluzione. Pensate che potrete girare anche video in 4K di livello cinematografico. Non di meno, dobbiamo ricordarvi che è estremamente compatto, grazie le dimensioni contenute ma all’autonomia degna di nota. Si ricarica poi in un lampo grazie alla tecnologia veloce e in più, in confezione riceverete in omaggio il pratico caricatore da muro da 25 W. Cosa volere di più quindi? Siate veloci prima di perdere lo sconto esclusivo. A 571,99€ potrebbe andare a ruba, quindi correte.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.