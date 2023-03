Samsung Galaxy S22 5G: CROLLA il prezzo su Amazon (-280€)

Se state cercando uno smartphone di punta Android ma non volete spendere grosse cifre, abbiamo la soluzione perfetta che farà sicuramente al caso vostro. Parliamo del meraviglioso Galaxy S22 5G di Samsung, l’ammiraglia entry level del 2022 che oggi, grazie agli sconti di primavera presenti su Amazon, si porta a casa ad un prezzo semplicemente unico: solo 649,00€ al posto di 929,00€. Capite bene che si risparmiano 280€ sul valore di listino e in più avrete accesso a tantissimi vantaggi esclusivi. Come non citare le spese di spedizione incluse nel prezzo, la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato, ma non solo.

Si può usufruire della possibilità di ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e volendo, si può anche fare il reso gratuitamente entro un mese dall’acquisto dell’articolo. Se l’importo vi sembrerà comunque troppo elevato per il vostro portafogli, segnaliamo che si può godere della della possibilità di dilazionare il prezzo totale dello smartphone in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito. Infine, citiamo i due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte. In confezione troverete anche un pratico caricatore da 25W per la ricarica.

Samsung Galaxy S22 5G: il miglior top di gamma low-cost

Questo smartphone, oltre ad essere potentissimo grazie alla presenza del chipset Exynos 2200 con GPU di AMD integrata, ospita uno schermo super risoluto ma compatto, da soli 6,1 pollici. La main camera da 50 megapixel assicura scatti incredibili anche al buio e con l’OIS al seguito, farete video sempre stabilizzati.

Approfittate adesso di questa fantastica promozione per fare vostro questo gioiello a soli 649,00€ grazie agli sconti di Amazon. Costa poco ma offre davvero tanto; approfittatene ora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.