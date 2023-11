Samsung Galaxy S22 5G: con un costo BASSISSIMO su Amazon è da prendere SUBITO

Clamoroso sconto quello che vi stiamo segnalando oggi: il meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G, il flagship più compatto che ci sia nel mondo Android, costa solo 569,98€, IVA inclusa e con spese di spedizione integrate. Non lasciatevelo sfuggire, anche perché con un costo così basso è da prendere al volo. Vale moltissimo ma ha un prezzo molto contenuto, quasi da midrange. Con il noto portale di e-commerce americano poi, godrete di una serie di vantaggi non da poco.

Samsung Galaxy S22 5G: il telefono top del momento

In primo luogo segnaliamo che c’è il reso gratuito fino al 31 gennaio 2024, in caso di ripensamento o di gravi problematiche. Allo stesso modo, vi ricordiamo che avrete diritto a due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il rivenditore. Presente poi la possibilità di dilazionare il pagamento in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito (per gli account abilitati) in cinque soluzioni a tasso zero. Dulcis in fundo, con la consegna celere avrete il device a casa vostra entro 24 o 48 ore senza dover sborsare un singolo centesimo aggiuntivo.

Questo smartphone di Samsung è un flagship uscito sul mercato due anni fa ma è ancora validissimo. Di fatto dispone di uno schermo Dynamic AMOLED con cornici sottili, un foro per la selfiecam, ha il refresh rate da 120 Hz e una risoluzione FullHD+. Non manca poi una serie di tecnologie all’avanguardia che vi garantiranno una visione dei contenuti perfetta in ogni contesto. Il processore è l’ottimo Exynos 2200 con GPU di AMD, coadiuvato da un modem 5G e da 8 GB di memoria RAM. È Dual SIM e lo storage a vostra disposizione sarà di 128 GB. Non lasciatevelo sfuggire; a soli 569,98€ è da comprare immediatamente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.