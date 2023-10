Samsung Galaxy S22 5G con caricatore incluso a meno di 550€ su Amazon

Samsung Galaxy S22 5G è uno degli smartphone più venduti degli ultimi mesi; di fatto, è un flagship in tutto e per tutto, dotato di features all’avanguardia, con un form factor compatto, ma con una scheda tecnica da primo della classe. Di fatto, è il modello entry level della serie premium del 2022 dell’azienda sudcoreana. Sotto la scocca troviamo chipset strepitosi che sono eccellenti anche sul comparto gaming e fanno girare fluide le applicazioni scaricate dal Play Store, anche quelle più complesse.

Grazie agli sconti di Amazon, il modello Black con 8 GB di RAM e 128 GB di storage su memoria interna (non espandibile) si porterà a casa con 549,00€, spese di spedizione incluse. Sappiate che il caricabatterie da muro da 25W (solitamente non incluso nella confezione del device), sarà invece in omaggio con questo prodotto. Cosa aspettate? Fatelo vostro adesso prima che terminino le scorte disponibili o prima che finisca la promo dedicata.

Samsung Galaxy S22 5G: il best buy del giorno

Questo smartphone di punta di Samsung vanta caratteristiche tecniche eccezionali: ha un processore proprietario Exynos 2200 con GPU di AMD che è perfetto anche nel gaming da mobile. Il multitasking sarà fluido come non mai grazie agli 8 GB di RAM e con 128 GB avrete tutto lo spazio a disposizione per installare applicazioni e giochi, volendo anche foto e video. Per le immagini tuttavia, vi suggeriamo sempre di usufruire di un Cloud in abbonamento così avrete sempre, ovunque voi siate, accesso ai vostri ricordi e non impatterete sulla memoria del device.

Ottima la batteria che assicura un giorno di utilizzo con una singola carica e si ricarica in fretta. Concludiamo parlandovi del comparto fotografico di punta composto da tre sensori che girano video in 4K e scattano foto nitide anche al buio. Con un prezzo di soli 549,00€ questo è il miglior smartphone top da acquistare oggi se cercate un prodotto compatto ma potente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.