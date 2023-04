Samsung Galaxy S22 5G ad un prezzo WOW su Amazon (meno di 600€)

Se state cercando un nuovo smartphone Android di fascia alta ma avete un budget contesto o semplicemente, non volete spendere troppo, abbiamo la soluzione perfetta per voi. Stiamo parlando del meraviglioso Samsung Galaxy S22 5G, un prodotto compatto ma estremamente potente, con uno schermo nitido e risoluto, con un processore all’avanguardia e con specifiche tecniche premium che vanta, fra le altre cose, un rapporto qualità-prezzo ineccepibile. Pensate che su Amazon oggi costa solo 599,00€ al posto di 879,00€ ed è disponibile nella colorazione White con 8+128 GB di memoria interna. In confezione troverete anche (in omaggio) un pratico caricatore da muro da 25W, molto utile per ricaricare il device in un baleno ovunque voi siate.

Samsung Galaxy S22 5G: semplicemente best buy

A questo prezzo il device viene venduto e spedito da Amazon e ciò implica che godrà di vantaggi veramente esclusivi; partiamo dal primo, ovvero la consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Altresì potrete farvi recapitare il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub presenti sul territorio italiano e, volendo, avrete anche accesso al reso gratuito entro un mese dall’acquisto. Mica poco.

Non dimenticate che avrete la possibilità di dilazionare l’importo del telefono in comode rate con Cofidis o con il sistema interno al sito, ma godrete anche di due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. Vi ricordiamo che questo smartphone è un top di gamma che costa quanto un midrange: schermo AMOLED LTPO, SoC Exynos 2200 con GPU di AMD, batteria che dura un giorno e si ricarica in un lampo, fotocamere premium che girano video in 4K e molto altro ancora. A soli 599,00€ questo è il best buy del giorno se cercate un top smartphone Android.

